Ситуация с GPS является результатом "деятельности российского влияния или так называемой гибридной войны".

Недавно в Польше и Балтийском регионе зафиксировали масштабные сбои в работе систем GPS. Вероятно, это следствие работы в регионе российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как сообщает на Институт изучения войны (ISW), польская радиостанция Radio Zet процитировала данные с сайта отслеживания GPS-помех GPSJAM от 16 января. Те свидетельствовали о беспрецедентно высоком уровне глушения GPS в Северной и Восточной Польше, включая Варшаву и на юге до города Лодзь.

Эти данные также демонстрируют аналогичные высокие уровни помех GPS в южной части Балтийского моря и северо-западной и центральной Польше в период между 25-27 декабря 2023 года и 10 января 2024 года. Польские СМИ считают, что сбои в декабре могли быть вызваны неизвестными военными учениями НАТО в Балтийском регионе или с недавними испытаниями РЭБ в Калининградской области РФ.

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Служба военной разведки и безопасности Швеции (MUST) даже открыла дело по фактам препятствий 12 января в контексте учений РЭБ Балтийского флота России. Подполковник Швеции Йоаким Паасикиви считает, что ситуация с GPS является результатом "деятельности российского влияния или так называемой гибридной войны". По его словам, страна-агрессорка уже вмешивалась в сигналы GPS в Северной Европе, чтобы скрыть свою активность в Мурманской области или сорвать учения НАТО.

В то же время, по данным росСМИ, с середины декабря 2023 года подразделения Балтийского флота России проводили тренировки с системой РЭБ "Борисоглебск-2" в Калининградской области.

Аналитики ISW не могут самостоятельно проверить причину высокого уровня помех GPS. Однако считают, что российские средства РЭБ в Калининградской области действительно способны столь существенно влиять на Польшу и Балтийский регион.

Работа РЭБ на фронте

Россия объявила о начале установки на свои танки противодронных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Сания". Один из таких комплексов засветился на Т-80БВМ 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса.

Издание Financial Times пишет, что обе стороны инвестировали значительные средства в системы, способные нейтрализовать беспилотные армии друг друга, но Москва сохраняет преимущество, поскольку она уже сосредоточилась на этих возможностях, прежде чем начать полномасштабное вторжение в Украину почти два года назад.

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