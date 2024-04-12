Запад уверенно проигрывает россиянам дипломатическую битву за Африку.

На фоне потери Америкой своего международного авторитета Россия отправила группу своих военнослужащих в африканское государство Нигер. Меньше месяца назад местная хунта объявила о расторжении военных соглашений с США.

В видео, которое показали по нигерийскому государственному телевидению, двое солдат в российской военной форме заявили, что они будут тренировать местных военных. Также они утверждают, что привезли военное оборудование для армии Нигера, в частности системы ПВО.

В этом же репортаже нигерийского телевидения было сказано, что российский диктатор Владимир Путин еще 26 марта провел телефонный разговор с лидером хунты генералом Абдурахманом Чиани и обсудил расширение их сотрудничества, в том числе в военной сфере.

Как пишет Washington Post, до военного переворота летом прошлого года Нигер был одним из главных союзников Запада в этой части Африки. Как и в других соседних странах, где в последние годы произошли аналогичные перевороты, хунта обвинила свергнутое демократическое правительство в неспособности противостоять угрозе исламского терроризма, который является большой проблемой для региона.

Прибытие российских солдат в Нигер является частью длительной тенденции. В соседнем Мали уже дислоцировано более 1000 российских солдат и наемников, в Буркина-Фасо российские инструкторы прибыли в начале этого года. Местные хунты и сами россияне декларируют, что цель их сотрудничества - именно борьба с исламистами.

До сих пор США имели в Нигере около 1000 своих военнослужащих и большую базу беспилотников. Генерал Майкл Э. Лэнгли, возглавляющий военные операции США в Африке, сказал, что база была ключевой для "активного наблюдения и предупреждения" в борьбе с исламистами.

После того, как нигерийская хунта объявила о расторжении договоров с США, никаких официальных заявлений о планах вывода американских войск из страны не было. По данным СМИ, сейчас американские дипломаты пытаются договориться с хунтой об условиях дальнейшего существования базы.

Россия подгребает под себя Африку

Как писал УНИАН, Россия демонстрирует впечатляющие успехи в дипломатической битве за влияние в Сахеле - тропической части Африки к югу от Сахары. Отмечается, что правители, в частности, Нигера стали разборчивыми, когда дело касается иностранных гостей. Например, в марте там пренебрегли высокопоставленной американской делегацией.

Также мы рассказывали, что ЧВК "Вагнер" снова начала вербовать наемников в Африку - впервые после смерти Пригожина. Набор наемников для работы в Африке был прекращен в марте 2023 года из-за формирования групп для участия в войне с Украиной.

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