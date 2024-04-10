Издание констатирует, что любой вакуум, оставленный западными силами в Сахеле, заполняется Россией.

Россия набирает впечатляющие очки на поле битвы за влияние в части Африки (Нигер и его соседи по Сахельскому региону). В Financial Times указали на растущую угрозу безопасности, с которой там сталкиваются западные страны.

Отмечается, что правители Нигера стали разборчивы, когда дело касается иностранных гостей. Например, в марте там пренебрегли высокопоставленной американской делегацией.

"Американские официальные лица, желая поговорить о будущем двух военных баз, которые они держат в Нигере, даже продлили свое пребывание в Ниамее, чтобы дать еще один шанс, но безрезультатно. Через два дня после их отъезда, встретившись с другими официальными лицами, Вашингтон узнал из сообщения в Facebook, что Нигер прекратил действие двустороннего соглашения, подписанного в 2012 году, которое позволяло примерно 1000 американских военнослужащих действовать в стране", - говорится в публикации.

При этом, как указывается, чуть больше недели спустя генерал Нигера Абдурахаман Тиани якобы поговорил по телефону с Путиным об "укреплении сотрудничества в сфере безопасности". Кроме того, европейские дипломаты в Москве описывают постоянную череду визитов лидеров из Африки в Кремль.

"Любой вакуум, оставленный западными силами в Сахеле, заполняется Россией, которая берет на себя антитеррористическую борьбу с некоторыми краткосрочными успехами, но также со своими собственными методами и повесткой дня. Потрясенные мощными антизападными кампаниями дезинформации, проводимыми Москвой, наблюдатели отмечают, как присутствие России в Африке расширяется и реорганизуется в "постпригожинскую эпоху", - говорится в публикации.

Отмечается, что наемники ЧВК "Вагнера" сейчас активно интегрируются в Министерство обороны РФ.

"Остаться или уйти - с этой дилеммой сейчас столкнулись около 120 немецких солдат, все еще находящихся в Нигере, куда они отправились объединиться с французами и американцами. Теперь французов там больше нет, американцы в подвешенном состоянии, русские играют мускулами, а немцам приходится задаваться вопросом, смогут ли они в одиночку защитить южный фланг Европы от угрозы хаоса в Сахеле. Жесткий новый мир", - констатировали в FT.

Как Украина воюет с Россией в Африке

Напомним, ранее сообщалось, что линия фронта в войне между Украиной и Россией теперь простирается в Африку. Сегодня Украина воюет с РФ в Судане.

Указывалось, что глобальная битва за оружие и экономические ресурсы обретает особенную форму, поскольку "обе стороны готовятся к войне, которая может продлиться еще много лет". Об этом писал The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких украинских и суданских военнослужащих, а также на видеоматериалы из Судана.

Вас также могут заинтересовать новости: