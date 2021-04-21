Москва назвала это решение "зеркальным ответом" на действия американской стороны.

Москва объявила персонами нон грата 10 американских дипломатов. Граждане США должны покинуть страну до конца этого дня, 21 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

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Отмечается, что 21 апреля МИД РФ вручил заместителю главы дипмиссии ноту об объявлении "persona non grata" 10 сотрудников посольства США.

Москва назвала это решение "зеркальным ответом" на действия американской стороны против ряда российских дипломатов в Вашингтоне и Генконсульства России в Нью-Йорке.

У Лаврова пообещали в ближайшее время также озвучить комплекс ответных мер на последнюю "волну" санкций США против России.

Санкции против России и ответ Кремля

За вмешательство в выборы и деятельность по дезинформации под ограничения попали 32 физических и юридических лица, за поддержку российских спецслужб - шесть технологических компаний. Из США выдворят десять российских дипломатов.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя ограничения, заявил, что Россия зеркально ответит на высылку десяти российских дипломатов из США.

В отличие от объявления посла персоной нон грата, такая промежуточная форма демарша принимающей стороны означает, что через какое-то время глава дипмиссии может вернуться. При этом в Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года опции «отправить посла на консультации» вообще нет.

Реагируя на анонсированную МИД России высылку посла "для консультаций" Вашингтон ограничился короткой фразой: "ответ России был эскалационным и достойным сожаления".

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Автор: Яна Ставская