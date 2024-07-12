Экспорт из Китая в июне вырос почти на 4%, хотя российские покупатели столкнулись с проблемами платежей из-за санкций США.

Российский импорт из Китая начал восстанавливаться, несмотря на трудности с платежами, вызванные угрозой введения США дополнительных санкций в отношении Московской биржи.

Издание Bloomberg пишет, что китайский экспорт в Россию вырос почти на 4% в июне по сравнению с предыдущим годом после сокращения в течение трех месяцев подряд.

Экспорт в Россию составил 9,9 млрд долларов, что все еще ниже месячных объемов, наблюдавшихся в конце прошлого года, а за первые шесть месяцев 2024 года снизился примерно на 1% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

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Общий объем экспорта Китая вырос в июне на 8,6% в годовом исчислении, достигнув самого высокого уровня почти за два года.

Санкции США - торгвля между Россией и Китаем

Российские компании сообщили местным СМИ, что вопросы оплаты импорта из Китая были решены после того, как Владимир Путин в мае отправился в Пекин на встречу с китайским коллегой Си Цзиньпином. Небольшие региональные банки начали принимать юани из России, защищая более крупных кредиторов, которые перестали обслуживать сделки с российскими предприятиями, чтобы избежать санкций.

Тем не менее, в июньском отчете Банка России говорится, что импортеры столкнулись с задержками и трудностями при проведении внешних платежей после того, как США объявили о введении пакета санкций в июне.

Общий объем российского импорта сократился более чем на 7% в июне и на 9% в первом полугодии.

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