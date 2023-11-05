Недавно Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Россия активно проводит ядерные испытания для демонстрации своего потенциала и запугивания мира. Однако хотя испытания ракет "Ярс" и "Булава" были провальными, стоит помнить, что россияне еще имеют возможности довести это оружие до необходимого уровня эффективности.

"Рано или поздно они заставят их летать. Такая перспектива есть, тут говорить, что все полностью провалено, нельзя. То есть важно понимать, что сейчас такой возможности нет, и что инженерная составляющая у них проседает. Российская Федерация активно готовит свою ядерную триаду – это самолеты, которые могут нести бомбы с ядерной начинкой; подводный флот; стратегические ракеты, которые могут лететь более 5 тыс. км. РФ готовится проводить показательные ядерные подрывы", – подчеркнул в эфире телеканала FREEДОМ военный аналитик, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Примечательно, что 2 ноября российский диктатор Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

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"Сейчас они снова возвращаются к этой риторике. Они планируют делать подрыв с целью запугивания", – резюмировал он.

Ядерная риторика РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия неоднократно пугала мир применением ядерного оружия. Угрозы были еще во время первых месяцев большой войны – звучали заявления о возможности применения тактического ядерного оружия.

Ядерную риторику немало использует зампред Совбеза РФ и по совместительству экс-президент – Дмитрий Медведев. Он неоднократно угрожал ударить по "центрам принятия решений", если Украина будет атаковать цели в оккупированном Крыму.

Недавно в России осуществили пуски баллистических и крылатых ракет. Это произошло в рамках учений по отработке массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Тогда Минобороны РФ публиковало кадры запусков межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и "Синева".

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