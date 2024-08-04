Пилоты не реагировали на радиозапросы.

Германия и Швеция поднимали в воздух истребители, чтобы перехватить два российских многоцелевых Су-30 над Балтийским морем.

Как сообщается на странице Военно-воздушных сил Германии в X, российские самолеты зафиксировали в небе в субботу, 3 августа. На перехват вылетели два немецких евроистребителя миссии НАТО. Отмечается, что российские пилоты вели себя "не агрессивно".

Представитель военно-воздушных сил рассказал Bild, что перехват провели у берегов Латвии. Су-30 могли совершать полет в связи с морскими учениями РФ, однако россияне заранее не сообщили план полета. Транспондеры истребителей были выключены, а пилоты не отвечали на радиозапросы.

Видео дня

В ВВС отметили, что в последнее время почти каждую неделю получают сообщения о российских самолетах, которые не выходят на связь в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Перехват самолетов РФ

Как известно, это не первый случай, когда российские пилоты игнорируют запросы стран-членов НАТО. В прошлом году истребитель Су-27 протаранил американский БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем.

А весной стало известно о первом случае перехвата российских военных самолетов вблизи территориальных вод Латвии.

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