Российские самолеты летели без сигнала транспондера.

Над Балтийским морем авиация НАТО перехватила три российских военных самолета. Об этом сообщают Военно-воздушные силы Германии в Twitter.

Немецкие и британские силы опознали российские самолеты в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Два истребителя Су-27 и один самолет Ил-20 летели без сигнала транспондера. Детали инцидента пока не разглашаются.

Видео дня

Перехват российских самолетов - инцидент у Аляски

Это уже далеко не первый раз, когда российские самолеты совершают провокационные полеты у чужих границ. Так, несколько дней назад американские истребители перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95.

Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство Штатов или Канады, однако действовали в опознавательной зоне ПВО Аляски.

Также 7 апреля два российских Су-27 перехватили над международными водами вблизи Германии.

Вас также могут заинтересовать новости: