Вместо ребенка в гробике лежала и кровоточила чья-то отрезанная нога.

Убитые горем родители новорожденного, умершего в больнице штата Оахака в Мексике, увидели в гробу вместо своего сына чью-то отрезанную ногу.

Об этом случае пишет издание Mexico News Daily.

Мальчик родился на 34 неделе беременности и умер на 11 день от врожденного заболевания в больнице Мексиканского института социального обеспечения (IMSS) в городе Уахуапан-де-Леон.

На следующий день отец ребенка и сотрудники похоронного бюро отправились забирать тело младенца. Семья не знала о произошедшем, пока не прибыла в свой родной город Такаш-де-Мина. Родители заметили, что из гробика капает кровь, и тогда решили его открыть. Внутри оказалась чья-то человеческая нога.

Впоследствии мать и отец вернулись в больницу, где им все-таки удалось забрать тело сына. Местная прокуратура начала расследование, а ответственность за путаницу возлагают на одного из сотрудников IMSS.

Однако администрация упорно отрицает вину, заявляя, что виноват отец ребенка, потому что он забрал гроб с человеческой ногой, не проверив содержимое.

"У этого мужчины были все документы, касающиеся новорожденного. Он просто взял не тот гроб. Ошибку допустил он, а не персонал. ... Он проявил халатность и взял не тот гроб", - утверждают в институте.

Обвинения сотруднику предъявлять не будут, так как ошибка была исправлена и тело ребенка отдано родителям.

Читайте такжеВ спальном районе Одессы нашли скелетированный труп с запиской (фото)При этом, как отмечает издание, за две недели до этого врачи объявили мертвым недоношенного ребенка, который на самом деле был еще жив. Малыша доставили в морг больницы IMSS в Коауила. Однако через четыре дня после того, как ошибка была обнаружена и ребенка забрали из морга, он скончался.

Ранее в Николаевской области женщину заставили забрать из больницы ампутированные ноги мужа. Медики заявили, что у больницы нет средств на утилизацию медицинских отходов. Женщина упала в обморок.

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Автор: Катерина Комолова