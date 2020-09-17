Местных депутатов призвали решить вопрос с утилизацией медицинских отходов.

В Новом Буге Николаевской области женщину заставили забрать из больницы ампутированные ноги мужа.

Читайте такжеВ Аргентине полиция прислала семье голову дедушки в коробке от майонезаКак пишет «Инше.тв», медики заявили, что у больницы нет средств на утилизацию медицинских отходов.

Произошедшее обсуждали на сессии районного совета.

Перед депутатами выступила подруга женщины Оксана Киричишина:

«Ей сказали в больнице – придешь с утра, посидишь, пока закончится операция, и заберешь ноги с собой. И дают ей этот мешок с ногами на плечи… Она идет, падает в обморок, потому что, как она мне потом рассказала: я чувствовала тепло этих ног у себя на плечах».

Также она призвала депутатов решить вопрос с утилизацией медицинских отходов, поскольку мэр города сообщил ей, что по закону родственники должны забирать подобные вещи из больниц.

В свою очередь главный врач больницы, присутствовавший на встрече, обвинил женщину в том, что она не попыталась разобраться в ситуации и не обратилась за помощью к руководству больницы:

«Вы взяли этот мешок на плечи… Зачем вы это сделали? По утилизации. Наше учреждение поднимало этот вопрос неоднократно. У нас был центр утилизации, который благополучно на территории ветслужбы местные жители разворовали, разобрали на металлолом, и оно стоит раскуроченное».

По его словам, если не предусмотрена утилизация, то родственники должны заниматься захоронением. Если этого сделать они не могут, то этим вопросом занимается руководитель общины.

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Автор: Катерина Шварц