Словацкого премьера беспокоит перспектива ракетных ударов по территории агрессора.

На саммите в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский представил так называемый план победы. Но этот план является не реалистичным, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию Ta3.

Он отметил, что план, представленный украинским президентом, не является мирным планом по своей сути. В частности документ предусматривает предоставление Украине ракет средней и большой дальности для ударов по России.

"Когда премьер-министры и канцлеры это слушали, многие чесали головы. По моему мнению, этот план является нереалистичным и невыполнимым, поэтому он даже не упоминается в итогах саммита", - отметил Фицо.

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План победы Зеленского: что известно

Как писал УНИАН, в течение сентября-октября Владимир Зеленский представил союзникам в Европе и за океаном свой план принуждения России к миру, который он назвал планом победы. На днях этот план в общих чертах был представлен и для широкой общественности.

План состоит из пяти основных пунктов: немедленное приглашение Украины в НАТО, дополнительные поставки оружия с его четким перечнем, размещение западных сил сдерживания в Украине, усиление санкций против РФ и допуск западных стран к украинским недрам, после войны расположение украинских военных баз в Европе вместо американских.

По данным Associated Press, план победы вызвал неоднозначную реакцию на Западе. По словам аналитиков, вряд ли администрация президента США Джо Байдена примет какое-либо решение по этому плану до выборов 5 ноября. При этом акцентируется, что именно поддержка Штатов имеет решающее значение, если Украина хочет получить одобрение других союзников.

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