Как уточнил Лукашенко, речь идет о "самом современном оборудовании".

Россия поставит белорусскому режиму крупную партию боевой техники – самолетов, вертолетов и современных систем ПВО.

Как сообщает "БЕЛТА", такое заявление сделал Александр Лукашенко.

"В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", - заявил он.

Как уточнил Лукашенко, речь идет о "самом современном оборудовании".

"Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях ("Запад-2021". – ред.), что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение", - заключил он.

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Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия могут с помощью санкций сменить политический режим в Киеве, но пока делать этого не намерены.

Он также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков и переправке оружия на территорию Беларуси.

Кроме того, он сказал, что Беларусь официально признает Крым частью РФ, когда "последний российский олигарх" начнет поставлять туда продукцию. По его словам, на фоне последний действий Киева у него "развязаны руки".

Автор: Дмитрий Захаров