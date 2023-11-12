Таким образом Кремль закладывает предпосылки для дальнейшего вытеснения местных коллаборантов российскими "специалистами".

Россия отправляет коллаборантов с временно оккупированных территорий Украины на обучение в Сибирь. Речь идет о тех предателях, которые сейчас работают в секторе государственного и местного управления. На их места страна-агрессор заведет своих специалистов.

Как сообщает Центр национального сопротивления, большинство украинцев, занимавших соответствующие должности, отказались работать с оккупантами. В то же время коллаборанты, согласившиеся работать, зачастую не имеют нужного образования или занимали самые низкие должности в этом секторе.

В связи с этим российские кураторы коллаборантов из Донецкой области отправили их на обучение в Красноярский край РФ, в институт государственного и муниципального управления при правлении Красноярского края. Эта практика привычна для Москвы еще с СССР - отправлять на учения в достаточно отдаленные от региона проживания населенные пункты.

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"Таким образом Кремль закладывает предпосылки для дальнейшего вытеснения местных коллаборантов российскими "специалистами", а их взамен отправит в глубь российских территорий для более надежной ассимиляции", - пояснили в ЦНС.

Война в Украине - новости о коллаборантах

Недавно в ЦНС сообщили, что в Кремле решили отменить доплаты коллаборантам за работу в "сложных условиях".

Ранее УНИАН писал, что РФ не доверяет коллаборантам. Из-за недоверия к коллаборантам на захваченных территориях Украины российским военным категорически запретили сообщать им места своего расположения.

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