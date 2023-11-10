Оккупанты снижают выплаты для работников так называемых администраций на захваченных территориях, но не россиян.

В Кремле решили убрать надбавку для рабочих оккупационных администраций за работу в "сложных условиях". Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Поэтому зарплата некоторых "должностных лиц" снизится в полтора раза, при этом изменения касаются именно коллаборантов. Командированные россияне будут получать доплаты, ведь их в Москве ценят больше", - отмечается в сообщении.

Обращается внимание, что на оккупированных территориях стремительно растет безработица и долги по выплатам зарплаты. В частности долги есть и перед работниками оккупационных администраций.

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"Поэтому коллаборанты стали заложниками ситуации, за которую сами несут ответственность", - отмечают в центре нацсопротивления.

Российская оккупация - новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Центре нацсопротивления информировали, что РФ не доверяет коллаборантам. Из-за недоверия к коллаборантам на захваченных территориях Украины российским военным категорически запретили сообщать им места своего расположения. Это сделано во избежание утечки информации в рамках усиления контрразведывательного режима.

В ЦНС также сообщили, что российским оккупантам запретили не только согласовывать места своего расположения с коллаборантами в оккупационных администрациях, но и привлекать гражданских к работам по обустройству командных пунктов.

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