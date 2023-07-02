Российским оккупантам запретили согласовывать места своего расположения с коллаборантами в оккупационных администрациях.

Из-за недоверия к коллаборантам на захваченных территориях Украины российским военным категорически запретили сообщать им места своего расположения.

Это сделано во избежание утечки информации в рамках усиления контрразведывательного режима, сообщает Центр национального сопротивления.

"Особое внимание уделяется тому, чтобы местные коллаборанты не владели информацией о расположении российских войск", - говорится в сообщении.

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В ЦНС также сообщили, что российским оккупантам запретили не только согласовывать места своего расположения с коллаборантами в оккупационных администрациях, но и привлекать гражданских к работам по обустройству командных пунктов.

Война в Украине - ситуация на захваченных Россией территориях

Как сообщал УНИАН, ранее военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" рассказало, что на оккупированной части Херсонской области российские захватчики вместе с коллаборантами проводят обыски, избивают и пытают людей. Это связано с тем, что оккупанты очень напуганы активностью украинских партизан.

Также на оккупированных территориях юга Украины российские захватчики готовятся к новой волне мобилизации населения. В частности, в Запорожской так называемая администрация создала 44 "военно-учетных стола", где все граждане призывного возраста или военнослужащие запаса будут поставлены на учет.

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