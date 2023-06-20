Глава министерства Петер Сийярто заявил, что правительство не имело к этому никакого отношения и что обмен был организован благодаря участию религиозных организаций. Речь идет об освобождении 11 украинских бойцов, которые сейчас находятся в Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство не имело никакого отношения к обмену 11 украинских пленных с Россией. На данный момент украинцы находятся на венгерской территории и, согласно уточнению украинского МИД, пребывают в изоляции.

Вопрос обмена чиновник прокомментировал утром 20 июня во время участия в дебатах Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге в ответ на тезис украинского представителя Юрия Камельчука относительно судьбы украинских бойцов, сообщает Index.

Министр уточнил, что обмен украинцев произошел после "дискуссий между церковью и религиозными организациями, в которых венгерское государство не принимало никакого участия".

Также Сийярто отметил, что свобода украинских военнопленных - хорошая новость и уточнил, что они могут на территории Венгрии делать все, чего пожелают. Даже связаться с украинскими властями, если будут иметь такое желание, указал он.

"На основании этого соглашения эти люди были освобождены, и они свободные люди, они могут свободно передвигаться по Венгрии, они могут делать, что хотят, если они захотят связаться с украинскими властями, они смогут это делать, я вам это гарантирую", - отметил министр.

Венгрия удерживает украинских военнопленных - что известно

Напомним, о передаче Венгрии 11 украинских военнопленных с территории РФ стало известно с релиза РПЦ 8 июня. Тогда вице-премьер Венгрии Жолт Семьен подтвердил пребывание бойцов на территории страны. Как позже уточнил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, 7-8 человек, которых отдала Москва, ранее считались пропавшими без вести.

Сейчас в Украине подчеркивают, что власть не понимает, на каких условиях украинцы находятся на территории другой страны и почему их не возвращают домой. Советник уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Иван Ангелин указал, что они будут в статусе пропавших без вести при особых обстоятельствах до тех пор, пока не вернутся в Украину.

19 июня спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что украинские дипломаты не могут установить контакт с украинскими гражданами, которых РФ передала Венгрии. Николенко заявил, что фактически людей держат в изоляции, даже без возможности пообщаться с родными наедине.

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