В МИД работают над тем, чтобы и остальные шестеро воинов как можно быстрее вернулись домой.

Украинские дипломаты вывезли из Венгрии еще двух украинских военнопленных, которые были переданы Москвой Будапешту.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он отметил, что таким образом украинской стороне удалось вернуть уже пятерых украинских защитников.

"Работаем, чтобы и остальные шесть воинов как можно быстрее вернулись домой к своим родным", - подчеркнул Николенко.

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Украинские военнопленные в Венгрии

8 июня стало известно о незаконную передачу Россией Венгрии 11 украинских военнопленных. Вице-премьер Венгрии Жолт Семьен подтвердил пребывание бойцов на территории страны.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявлял, что 7-8 человек, которых отдала Москва, ранее считались пропавшими без вести.

В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что правительство не имело никакого отношения к обмену 11 украинских пленных.

20 июня Николенко заявил, что трех украинских военнопленных, которых Россия незаконно передала Венгрии, удалось вернуть на территорию Украины.

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