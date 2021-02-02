Задержанный обладатель сабли находился под воздействием наркотических веществ.

Мужчина с саблей ранил полицейского в городе Нант во Франции.

Об этом сообщает местная полиция во вторник, 2 февраля.

Известно, что правоохранителей вызвали из-за супружеской ссоры. Когда они прибыли на место, злоумышленник ранил полицейского в бедро и пах.

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"Наш патруль вступил в противостояние с чрезмерно возбужденным субъектом, который был вооружен саблей. Во время задержания один полицейский получил ранения бедра и паха", - сказано в сообщении.

К отчету прилагается фотография оружия, которое похоже на средневековую саблю с прорезями на клинке.

В свою очередь газета Figaro уточняет, что инцидент произошел в субботу, а задержанный обладатель сабли находился под воздействием наркотических веществ. Сегодня он предстанет перед судом.

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Автор: УНИАН