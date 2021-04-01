Официальное количество убитых еще устанавливается.

Боевики убили по меньшей мере 30 жителей села в западном регионе Эфиопии, еще 15 человек ранили во время ночного нападения.

Об этом пишет Reuters.

50-летний житель пострадавшего села заявил в комментарии агентству, что его соседей – этнических амхарцев – убили во вторник ночью.

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"Мы отвезли тела на машине, похоронили 30 человек", – сказал он. Мужчина добавил, что слышал вместе с другими членами семьи выстрелы, и после этого они укрылись в ближайшем правительственном учреждении до приезда федеральных войск.

Власти обвинили в нападении военизированные группы Фронта освобождения Оромо. В то же время в Оромо на запрос Reuters заявили, что не причастны к массовым убийствам

Оромо - крупнейшая этническая группа Эфиопии (преимущественно - мусульмане-сунниты), а амхарцы - вторые по численности (христиане). Регионы Амхара и Оромия имеют общую границу.

Сейчас официальное количество убитых еще устанавливается.

Эфиопия борется со вспышкой смертельного насилия с тех пор, как в 2018 году Абий Ахмед занял пост главы правительства, ослабив контроль центральной власти за регионами.

Выборы, назначенные на июнь 2021 год, еще больше обострили соперничество за территорию, власть и ресурсы.

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Автор: Яна Ставская