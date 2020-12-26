Боевики напали на село Бекоджі Эфиопии. В результате вторжения погибло 222 человека.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на волонтера Красного Креста.
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"Вчера мы похоронили 207 человек, пострадавших в результате нападения, и еще 15 – нападавших", – рассказал он, уточнив, что на сегодня количество жертв возросло до 222 человека.
По официальным данным, в результате боевых действий село покинули более 40 тысяч граждан. Премьер страны Абий Ахмед назвал преступление "резней" и на следующий день направил туда федеральные войска. Военные убили 42 вооруженных нападавших.
Эфиопия борется со вспышкой смертельного насилия с тех пор, как в 2018 году Абий занял пост главы правительства, ослабив контроль центральной власти над регионами.
Выборы, назначенные на июнь 2021 год, еще больше обострили соперничество за территорию, власть и ресурсы.
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