Ресторан в Испании запустил "виртуальных официантов", чтобы не контактировать с клиентами (фоторепортаж)

Сотрудники управляют заказами с экранов за стойкой бара.

Ресторан на северо-восточном побережье Средиземного моря в Испании стал первым заведением общественного питания, который позволил клиентам избежать непосредственного контакта с персоналом и минимизировать риск инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

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Посетители могут просматривать меню, заказывать и оплачивать через специальное приложение на своих телефонах, которое интегрировали в систему заказов заведения. Сотрудники управляют заказами с экранов за стойкой бара.

Также приложение позволяет отслеживать процесс приготовления блюда до момента, когда оно появится на столе.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 691 642 человека, выздоровели 10 853 195 человек. В целом подтверждено 18 196 221 случаев заболевания.

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