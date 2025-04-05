Сейчас будет большим оптимизмом ожидать, что политика Трампа в отношении России резко изменится, считает аналитик.

Действия и заявления Белого дома в течение последней недели показывают "истинное лицо" новой президентской администрации США - дружественной к России и враждебной к Украине. Об этом пишет аналитик CNN Стивен Коллинсон.

Он акцентировал, что в течение последней недели Трамп сделал несколько дружественных шагов в сторону Кремля. Так, введя торговые пошлины для 185 стран, он сделал исключение для России. После этого администрация Трампа тихо сняла санкции против одного из ближайших советников Владимира Путина Кирилла Дмитриева, чтобы он мог приехать в Вашингтон на переговоры.

"Это был последний признак того, что президент Дональд Трамп мечтает о новых деловых отношениях США с Россией - даже когда он начинает торговую войну против богатых и разнообразных экономик союзников США", - пишет Коллинсон.

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Пока Белый дом делал реверансы в сторону Кремля, параллельно он продолжал давить на Киев. В частности Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, обвинив его в саботаже соглашения об украинских ресурсах. Аналитик отметил, что этот документ в его нынешнем виде не подписал бы ни один другой украинский президент, потому что фактически речь идет о передаче в руки США контроля над стратегическими украинскими активами.

"Эти драконовские условия свидетельствуют о попытке ограбления ресурсов Украины и заставить пострадавшую жертву войны оплатить определенную форму репараций третьей стороне - Соединенным Штатам", - пишет журналист.

Также на этой неделе стало известно, что на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе ("формат Рамштайн"), запланированной на следующую неделю, впервые за три года вообще не будет министра обороны США.

И все это происходит на фоне очевидного затягивания россиянами переговорного процесса по миру в Украине, что до сих пор сходило Кремлю с рук.

По мнению Коллинсона, в лучшем случае нас впереди еще ждет жесткая реакция Трампа на выходки Путина. Но более "мрачный" взгляд на ситуацию заключается в том, что Трампа на самом деле не волнует мир в Украине и он "все равно хочет обнять Путина".

Переговоры о мире в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, западная пресса сообщает, что Трамп, вероятно, начал терять терпение в отношении Владимира Путина, который очевидно затягивает переговоры о прекращении огня и мире в Украине. По крайней мере об этом говорят некоторые представители его администрации.

На этом фоне Владимир Зеленский пожаловался, что с россиянами невозможно вести предметные переговоры об окончательном урегулировании конфликта, пока продолжаются варварские обстрелы украинской территории. Он призвал США дожать Путина и посадить его за стол переговоров.

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