Россия предлагала отправить 10 тысяч солдат в регион и погасить долги Каталонии перед Испанией, если она объявит о независимости, сказал судья.

Судья, который ведет дело о финансировании референдума об отделении Каталонии от Испании заявил, что Россия предлагала финансовую и материальную помощь движению за независимость Каталонии в 2017 году.

Об этом пишет НВ, ссылаясь на Politico.

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После задержания 21 каталонского бизнесмена по подозрению в нецелевом использовании госсредств и отмывании денег, судья Хоакин Агирре заявил, что российская группа, созданная во времена Михаила Горбачева, предложила «поддержку» экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону.

Это заявление он сделал на основании аудиозаписей в телефоне Виктора Террадельяса, одного из задержанных бизнесменов, который, как утверждается, контактировал с представителем российской группы.

По словам Агирре, Россия предлагала отправить 10 тысяч солдат в регион и погасить долги Каталонии перед Испанией, если она объявит о независимости. Он отметил, что это предложение отклонили.

«Если бы он согласился, события, вероятно, были бы трагичными и развязали бы вооруженный конфликт с государством с неизвестным числом смертей», — написал Агирре в официальном отчете.

В посольстве России в Испании попытались отшутиться о 10 тысячах российских солдатах, готовых бороться за независимость Каталонии.

«Информация в испанских СМИ об отправке 10 тысяч российских военных в Каталонию — неполна. Нужно добавить еще два ноля к цифре», — заявили российские дипломаты.

Что известно о референдуме в Каталонии

1 октября 2017 года в Каталонии состоялся непризнанный центральной властью референдум о независимости от Испании. Большинство голосов жители Каталонии отдали на референдуме за отделение от Испании, однако результаты голосования не признала ни одна страна мира.

11 октября глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон подписал декларацию о провозглашении независимости Каталонии в одностороннем порядке.

27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии, применив 155 статью Конституции - в регионе ввели прямое управление. После этого Мадрид распустил парламент и правительство Каталонии. Пучдемон и ряд лидеров Каталонии покинули страну.

14 октября 2019 года некоторых лидеров Каталонии испанский суд приговорили к 9-13 годам тюрьмы. Это привело к массовым акциям протеста в регионе.

Международный ордер на арест Пучдемона Верховный суд Испании выдал 14 октября. Пучдемон сдался бельгийской власти 18 октября.

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Автор: УНИАН