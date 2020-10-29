По словам судьи, Россия предлагала помощь Пучдемону / фото REUTERS

Судья, который ведет дело о финансировании референдума об отделении Каталонии от Испании заявил, что Россия предлагала финансовую и материальную помощь движению за независимость Каталонии в 2017 году.

Об этом пишет НВ, ссылаясь на Politico.

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После задержания 21 каталонского бизнесмена по подозрению в нецелевом использовании госсредств и отмывании денег, судья Хоакин Агирре заявил, что российская группа, созданная во времена Михаила Горбачева, предложила «поддержку» экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону.

Это заявление он сделал на основании аудиозаписей в телефоне Виктора Террадельяса, одного из задержанных бизнесменов, который, как утверждается, контактировал с представителем российской группы.

По словам Агирре, Россия предлагала отправить 10 тысяч солдат в регион и погасить долги Каталонии перед Испанией, если она объявит о независимости. Он отметил, что это предложение отклонили.

«Если бы он согласился, события, вероятно, были бы трагичными и развязали бы вооруженный конфликт с государством с неизвестным числом смертей», — написал Агирре в официальном отчете.

В посольстве России в Испании попытались отшутиться о 10 тысячах российских солдатах, готовых бороться за независимость Каталонии.

«Информация в испанских СМИ об отправке 10 тысяч российских военных в Каталонию — неполна. Нужно добавить еще два ноля к цифре», — заявили российские дипломаты.

Что известно о референдуме в Каталонии

  • 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся непризнанный центральной властью референдум о независимости от Испании. Большинство голосов жители Каталонии отдали на референдуме за отделение от Испании, однако результаты голосования не признала ни одна страна мира.

  • 11 октября глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон подписал декларацию о провозглашении независимости Каталонии в одностороннем порядке.

  • 27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии, применив 155 статью Конституции - в регионе ввели прямое управление. После этого Мадрид распустил парламент и правительство Каталонии. Пучдемон и ряд лидеров Каталонии покинули страну.
  • 14 октября 2019 года некоторых лидеров Каталонии испанский суд приговорили к 9-13 годам тюрьмы. Это привело к массовым акциям протеста в регионе.
  • Международный ордер на арест Пучдемона Верховный суд Испании выдал 14 октября. Пучдемон сдался бельгийской власти 18 октября.

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Автор: УНИАН