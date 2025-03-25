Президент США неоднократно акцентировал, что хочет именно "редкоземельные элементы", и это удивляет экспертов.

США надеются подписать соглашение об украинских ископаемых уже в ближайшее время. Однако эксперты до сих пор удивляются, зачем американцам вообще это соглашение, ведь нет доказательств, что Украина действительно имеет значительные запасы редкоземельных минералов. Об этом пишет Business Insider.

"Я не могу найти достоверных доказательств наличия месторождений редкоземельных элементов в Украине. Вообще", - сказала Business Insider Лаура Льюис, профессор химической, механической и промышленной инженерии в Инженерном колледже Северо-Восточного университета (США).

Эрик Йонссон, старший геолог Геологической службы Швеции, сказал, что "Украина имеет крепкую горнодобывающую промышленность, но она не базируется на редкоземельных металлах".

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Трамп назвал потенциальные доходы от сделки средством возмещения стоимости военной помощи Украине. При этом он акцентировал на желании получить украинские "rare earths", что можно перевести как "редкоземельные элементы/минералы/металлы".

Как отмечает Business Insider, сделка охватывала огромное количество ископаемых ресурсов, включая титан и графит, которые уже успешно добываются в Украине. Но настоящий ажиотаж в Белом доме вызвали именно редкоземельные элементы - действительно редкие минералы, из которых получают некоторые виды материалов, критически необходимых в современной электронной и оборонной промышленности.

В феврале Трамп заявлял, что хочет получить от сделки "редкоземельных элементов на 500 миллиардов долларов". Затем его аппетиты выросли еще больше.

"Это может быть сделка на триллионы долларов, это может быть что угодно, но это редкоземельные элементы и другие вещи", - как-то сказал он.

Однако проблема заключается в том, что доказательная база наличия значительного количества редкоземельных металлов в Украине является чрезвычайно слабой и требует дополнительного подтверждения, говорят эксперты. Все, что известно об этих залежах, базируется на геологической разведке еще советских времен. И Йонссон, и Льюис говорят, что этих данных мало, чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов.

Это не значит, что в Украине нет пригодных для разработки месторождений редкоземельных элементов, говорит Йонссон. Но нужно больше данных о них.

Эксперты отмечают, что редкоземельные элементы требуют значительно более сложной обработки, чем более традиционные ископаемые ресурсы, такие как уголь или железная руда. Для получения пригодного к использованию материала, добытые минералы нужно подвергнуть интенсивной химической обработке с применением самых современных технологий.

"Только потому, что у вас есть что-то в земле, не означает, что вы сможете получить металлическую форму этого, которая пойдет в технологию", - сказала Льюис.

По ее словам, для того, чтобы действительно начать добычу украинских редкоземельных минералов, вероятно, понадобятся многомиллиардные начальные инвестиции и по меньшей мере полтора десятка лет. Учитывая это, инвесторы хотят уверенности относительно таких вещей, как права на землю и качество инфраструктуры - которые имеют огромные знаки вопроса в разрушенной войной и частично оккупированной Украине, говорят эксперты.

Соглашение об украинских ресурсах: последние новости

Как писал УНИАН, в начале марта, после громкой ссоры в Белом доме, когда сорвалось подписание соглашения об украинских ресурсах, Трамп изменил свое мнение и теперь хочет более выгодных для Америки условий. Вчера Трамп заявил, что неплохо было бы включить в соглашение об украинских ресурсах еще и украинские электростанции.

Также мы рассказывали, что значительное количество украинских месторождений полезных ископаемых, представляющих наибольший интерес для США, уже находятся в оккупированных россиянами районах, или близко к линии фронта. Таким образом доступ к этим ресурсам в значительной степени будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на фронте.

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