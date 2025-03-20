По его словам, украинские ресурсы имеют "огромную ценность".

Соединенные Штаты Америки "очень скоро" подпишут с Украиной соглашение о полезных ископаемых. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

"У нас все очень хорошо в отношении Украины и России. И одна из вещей, которую мы делаем, – это подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам, которые имеют огромную ценность", – приводит слова Трампа телеканал CNN.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Белый дом "вышел за рамки сделки по экономическим полезным ископаемым". Сейчас США сосредоточены на достижении мира.

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"Это означает, что сделка по минералам была тем первым набором рамок, который вы все видели на той очень публичной встрече с президентом Зеленским и президентом Трампом в Овальном кабинете. Теперь мы сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении", – сказала она.

Сделка по полезным ископаемым Украины

Сделка со США по полезным ископаемым Украины обсуждается уже не первый месяц. Она появилась на повестке дня в связи с тем, что, как утверждает Трамп, США потратили на помощь Украине сотни миллиардов долларов и хотят вернуть свои средства.

Соглашение по полезным ископаемым должно было быть подписано еще в прошлом месяце, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Однако тогда в Овальном кабинете, где помимо Зеленского, Трампа и Вэнса присутствовали также журналисты, произошла перепалка. По ее итогам украинский лидер покинул Белый дом, а документ так и не подписали.

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