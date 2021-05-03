По данным США, Россия владеет незадекларированным химическим оружием.

Разведуправление Министерства обороны США опубликовало доклад о глобальных угрозах в 2021 году предупредило об угрозах со стороны России.

Перед слушаниями в Сенате документ опубликован на сайте сенатского комитета по делам вооруженных сил.

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В докладе сказано, что главные соперники США — Китай и Россия — хотят бросить вызов военному превосходству Вашингтона. Для этого страны используют наемников, кибератаки, манипуляцию информацией, подрыв экономической мощи соперников и так далее.

Согласно документу, российские вооруженные силы — потенциальная угроза существованию США. Они используются для сохранения влияния в странах по периметру российских границ, с помощью чего Россия может бросить вызов глобальному лидерству США. РФ считает США и НАТО ключевой угрозой своей безопасности, геополитическим амбициям и нынешнему правящему режиму.

«Москва использует целый ряд политических, экономических, дипломатических, разведывательных, общественных и военных средств, избегая при этом прямого конфликта, для того, чтобы состязаться с Западом», — гласит доклад.

Сообщается, что Россия нацеливается на страны-члены НАТО, уязвимые для российского влияния, — как те, которые культурно, исторически и религиозно близки России, так и страны, где есть проблемы с коррупцией и слабая экономика. Также Кремль стремится подорвать приверженность НАТО коллективной обороне.

По данным американской разведки, Россия в течение нескольких лет значительно увеличит ядерный арсенал за счет нестратегических средств. Также в США предполагают, что у России есть незадекларированное химическое оружие, такое как нервно-паралитическое вещество Новичок, которым, вероятно, отравили оппозиционера Алексея Навального.

Упоминается, что главный рычаг влияния РФ на Украину — военное присутствие на востоке страны.

По мнению авторов доклада, сейчас Москва не заинтересована в прямом столкновении с США, но не откажется от конфронтации.

«Кремль, скорее всего, будет пытаться не провоцировать Вашингтон, но может это сделать, если будет убежден, что США вмешиваются в российскую внутреннюю политику или иным образом угрожают стратегическим интересам России», - говорится в докладе.

Стягивание войск РФ к границе Украины

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крыму и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что численность российских военнослужащих на границе с Украиной за неделю увеличится до более 120 тыс.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить "внезапную проверку" российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

30 апреля 2021 года глава разведуправления США прокомментировал стягивание войск РФ к границе Украины.

3 мая 2021 года в Госдепе США заявили, что внимательно следят за отводом российских войск от украинской границы

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Автор: Елена Коваленко