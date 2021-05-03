Внимание Белого дома связано с отводом российских войск от украинской границы.

Вашингтон внимательно следит за ситуацией на российско-украинской границе.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

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Внимание Белого дома связано с отводом российских войск от украинской границы.

"Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить… Мы следим за этим очень-очень внимательно", - сказал господин Блинкен.

Стягивание войск РФ к границе Украины

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крыму и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что численность российских военнослужащих на границе с Украиной за неделю увеличится до более 120 тыс.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить "внезапную проверку" российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

30 апреля 2021 года глава разведуправления США прокомментировал стягивание войск РФ к границе Украины.

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Автор: Елена Коваленко