Участники не сдерживались в высказываниях.

В Литве прошла секретная конференция, на которой обсудили путь России после того, как Путин потеряет власть.

Об этом пишет Bild.

На встречу приехали около 70 участников - бывшие ведущие политики, эксперты, журналисты и правозащитники, в том числе россияне, которые давно живут за рубежом.

Корреспондент Bild посетил это мероприятие, которое организовал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. На закрытом форуме участники не сдерживались в высказываниях.

"Путин принес в Россию путинизм так же, как Гитлер сделал нацизм социально приемлемым в Германии. Вот почему сегодня к рейху Путина нужно относиться, как к немецкому рейху в годы войны с 1939 по 1945 год. Немцев Гитлер подавлял, так же, как русских угнетает Путин, но оба народа позволили это своим тиранам", – сказал один участник из Санкт-Петербурга.

"Путин считает, что россияне этнически выше украинцев, поэтому он имеет право отбирать у украинцев дома и подчинять их. Необходима "депутинизация" России как можно скорее", - сказал другой участник.

"Русский мир" - это расистская идеология, люди на Западе этого не осознают", - заметил один из спикеров конференции.

На конференции рассмотрели три возможных сценария "депутинизации".

Самый оптимистичный сценарий: "Россия станет великой Украиной". Режим Путина потерпит крах, в РФ проведут демократические выборы и страна станет развиваться. Россия станет демократической, но этот вариант маловероятен.

Сценарий второй: Произойдет переворот в Кремле, когда генералы армии и другие силовики свергнут Путина. Новый режим, по предположениям участников конференции, выберет менее агрессивную внешнюю политику. "Любые перемены - это шаг вперед в нынешней ситуации", – подытожил спикер дискуссии.

Сценарий третий: Россияне массово начнут бунтовать, это приведет к гражданской войне внутри РФ и великая держава распадется на несколько других республик. Участники конференции назвали этот вариант "ужасным". "Восстание снизу" спровоцирует уличные бои и будет совершенно непонятна судьба России. А это опасно, учитывая, что нельзя допустить, чтобы ядерное оружие попало в руки террористических организаций.

Вас также могут заинтересовать новости: