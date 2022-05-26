По требованиям России, платежи за газ из "недружественных стран" должны осуществляться через два счета в российском "Газпромбанке" - один в евро или долларах и один в рублях.

В течение последних недель европейские энергетические компании пытались разобраться в нечетких, а порой и противоречивых заявлениях Брюсселя относительно того, является ли оплата российского газа в рублях нарушением санкций ЕС.

Согласно требованиям России, платежи за газ из "недружественных стран" должны осуществляться через два счета в российском "Газпромбанке" - один в евро или долларах и один в рублях для окончательной конвертации валюты, пишет Politico.

Многие энергетические компании добровольно осуществляют платежи через российские банковские счета. Они настаивают, что эти выплаты не нарушают санкции ЕС. Указания Европейской комиссии были менее понятны.

На встрече дипломатов ЕС в середине мая глава Комиссии по энергетике Дитте Юул-Йоргенсен сказала послам, что Комиссия советовала компаниям не открывать рублевые счета, но не назвала это нарушением санкций. Она добавила, что если "Газпромбанк" будет конвертировать евро или доллары в рубли без того, чтобы компания из ЕС об этом прямо попросила, это действие может выйти за пределы юрисдикции комиссии, отметили участники встречи.

Politico опубликовало список европейских энергетических компаний, которые в настоящее время продолжают оплачивать и получать российский газ, но детали их соглашения с "Газпромом", как и то, открыли ли они счет в рублях, могут не разглашаться.

Кто отказался выполнять требование Путина

Польская PGNiG отказалась платить в рублях 12 апреля. Россия прекратила поставки газа в Польшу 27 апреля.

Болгарский "Булгаргаз" также отказался оплачивать рублями. Поставки газа Россией прекращены 27 апреля.

Правительство Финляндии отклонило новый способ оплаты 28 апреля. Финская газовая компания Gasum 17 мая заявила, что не будет платить за российский газ в рублях и не использовать предложенную "Газпромом" схему оплаты за газ. Поставки газа в Финляндию прекращены с 21 мая.

Кто прогнулся перед газовым шантажом России

Венгерская MVM: "Мы платим в евро, Газпромбанк их конвертирует, и эта сумма выплачивается "Газпром Экспорту"", - заявлял в начале апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он отметил также, что новый контакт между дочерней компанией MVM CEE Energy и "Газпром экспортом", подписанный в сентябре, уже позволяет совершать платежи в альтернативной валюте.

Немецкая VNG: "Мы оплатим сумму по счету-фактуре, которая и в дальнейшем будет номинирована в евро, на счета в Газпромбанке в соответствии с запланированным порядком, чтобы с нашей стороны была обеспечена своевременная оплата нашему поставщику, - заявили в компании. Мы также предполагаем, что перерасчет в рубли не вызовет никаких трудностей... открытие счета прошло абсолютно гладко".

В немецкой RWE заявили, что готовы к оплате в евро и открыли соответствующий счет. Там также добавили, что действуют в соответствии с европейскими и национальными правилами.

Немецкая Uniper также заявила, что открыла счет в евро в "Газпромбанке", отметив, что подготовилась к "соответствующим контракту выплатам на данный счет согласно с новым механизмом платежей".

Французская Engie заявила, что предприняла необходимые шаги, чтобы быть готовой выполнять свои платежные обязательства, "пока это будет соответствовать европейским санкциям против РФ".

Итальянская Eni заявила, что "начала процесс открытия двух счетов в "Газпромбанке" из предосторожности, один в евро и второй - в рублях".

Австрийская OMV утверждает, что оплачивает российский газ, якобы не нарушая санкций. "Мы внедрили платежный процесс в соответствии с санкциями, который обеспечивает своевременную оплату поставок газа", - заявила компания.

В Чешской ČEZ сообщили, что "осуществили платеж в евро согласно рекомендаций Европейской комиссии". В компании отказались комментировать детали.

Словацкая SPP: "Словакия оплатила апрельский счет в евро в соответствии с действующим контрактом... на основании мнения ЕС, что такая оплата не является нарушением или обходом санкций", - отметили в министерстве экономики страны.

В словенской Geoplin заявили, что "согласовали с российским поставщиком порядок оплаты, который соответствует контракту и одновременно соответствует мерам и рекомендациям институтов ЕС".

Оплата за газ в рублях - что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

27 апреля издание Bloomberg ссылаясь на источник, близкий к российскому газовому монополисту "Газпром", сообщило, что четыре европейские покупатели газа уже заплатили за голубое топливо в рублях, как того требовал Путин. Также 10 европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", необходимые для удовлетворения платежных требований России. Но Bloomberg не привел данные по европейским компаниям и странам.

28 апреля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что четыре энергокомпании ЕС готовы платить Кремлю за газ в рублях. В тот же день в ЕС подчеркнули, что оплата российского газа в рублях будет нарушением санкций.

По новому механизму, европейские компании будут продолжать платить за импорт газа на открытые в "Газпромбанке" счета в евро или долларах. Российский банк, который до сих пор не находится под санкциями ЕС, затем автоматически будет конвертировать эти средства в рубли на втором счете, открытом на имя компаний. Эта автоматическая конвертация не будет задействовать Центральный банк России, который находится под санкциями ЕС.

12 мая издание Bloomberg сообщило, что еще десять европейских покупателей газа открыли счета в "Газпромбанке", что удвоило общее количество клиентов, готовящихся платить за российский газ рублями, как того требовал президент РФ Владимир Путин.

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