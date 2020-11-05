Макрон заявил, что на Францию напали исламистские террористы, потому что она олицетворяет свободу выражения мнений.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французы не откажутся от ценностей демократии и продолжат борьбу с терроризмом. Он отметил, что Франция такая же светская страна для мусульман, как и для других верующих.

Читайте такжеЖурнал Charlie Hebdo отреагировал на серию терактов во Франции новой карикатурой«На Францию напали исламистские террористы, потому что она олицетворяет свободу выражения мнений, вероисповедания и определенный образ жизни»,- написал Макрон в письме, опубликованном в газете Financial Times, передает kommersant. Он заявил, что народ Франции не откажется от ценностей и идентичности своей страны.

«Наша нация сплотилась, выслеживая террористов, где бы они ни находились. Наши разведывательные и полицейские службы, которые заплатили высокую цену, ежегодно предотвращают десятки нападений. Все государство мобилизует свои силы на основе законов, обсуждаемых и принимаемых парламентом. Поскольку мы не откажемся ни от демократии, ни от верховенства закона»,— отметил президент.

Макрон добавил, что в стране есть проблема распространения идеологии радикального ислама, которая «учит детей ненависти», призывает их игнорировать законы. Он уточнил, что именно это назвал «сепаратизмом» в своей речи. «Я никому не позволю утверждать, что Франция или ее правительство поощряют расизм в отношении мусульман»,— заявил президент. По словам Эмманюэля Макрона, Франция «такая же светская страна для мусульман, как и для христиан, иудеев, буддистов и всех верующих».

Теракты во Франции

В октябре под Парижем убили учителя после демонстрации ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Президент Франции пообещал защищать светские ценности от радикального ислама. Позже в стране были убиты трое прихожан храма Нотр-Дам в Ницце, еще несколько нападений были предотвращены в разных городах страны.

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Автор: УНИАН