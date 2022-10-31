Дипломаты напомнили, что атаки на гражданские объекты - нарушение гуманитарного права.

Представители министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы отреагировали на обломки российской ракеты, которые упали на севере страны. Дипломаты назвали новые удары РФ по Украине вопиющим нарушением международного гуманитарного права.

Об этом говорится в заявлении МИД Молдовы.

"Эти нападения, еще более обостряющие ситуацию в плане безопасности, являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает наносить удары по гражданским лицам и их инфраструктуре", — говорится в заявлении.

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Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Молдовы так же раскритиковали атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Там указали, что это наносит огромный экономический и социальный ущерб всему Европейскому континенту, в том числе гражданам Молдовы, которые испытывают последствия войны.

"МИД самым решительным образом осуждает использование Россией энергоресурсов как оружия", - подытожили в ведомстве.

Ракетная атака РФ 31 октября - что известно

Российские оккупанты утром в понедельник, 31 октября, нанесли массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры. При этом украинским военным удалось сбить 44 из 50 вражеских ракет.

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, российские захватчики повредили 18 объектов, большая часть которых энергетическая. В связи с этим обесточены сотни населенных пунктов.

Кроме того, МИД Молдовы сообщило, что на обломки одной из ракет, которую уничтожила украинская зенитная система, упала в северной части страны, на границе с Украиной. Сообщается, что в некоторых домах выбиты окна.

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