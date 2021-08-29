Табличка с надписью "No peeing towards Russia" появилась у реки на границе двух стран.

Жителям Норвегии и туристам запретили справлять малую нужду в сторону России в районе реки Якобсэльв (Ворьема) на границе с РФ.

Табличка с надписью "No peeing towards Russia" ("Писать в сторону России запрещено") была установлена на местной дороге, сообщает Barents Observer, а нарушителей могут оштрафовать.

Отмечается, что знак появился в одном из наиболее посещаемых мест, где туристы останавливаются, чтобы сделать фото. Граница с Россией проходит прямо посередине реки, и расстояние от берега до нее иногда составляет всего несколько метров. На другой стороне виден российский пограничный столб.

По словам норвежского пограничного комиссара Йенса Хойлунна, он не знает о каких-либо "конкретных событиях в последнее время", которые могли бы вызвать необходимость установить такое предупреждение в виде таблички. Он говорит, что пограничники часто бывают в этом районе, так что предупреждают людей до того, как "попытки перерастут в инцидент", однако подобные таблички с правилами для посетителей не редкость.

"Знак расположен в месте, где часто останавливаются туристы, и часто для них это первая остановка после долгой поездки. Вполне вероятно, что кто-то из них поддавался здесь искушению помочиться", - добавил комиссар.

При этом Хойлунн призвал всех посетителей приграничных районов внимательно изучить действующие правила, так как о происшествиях будут сообщать в полицию. Он также напомнил, что на территории работает видеонаблюдение.

Don’t pee in the wrong direction. https://t.co/sy2fnv4A3a — Thomas Nilsen (@NilsenThomas) August 26, 2021

В Норвегии есть отдельный закон, где прописано, что граждане могут и не могут делать в приграничных с Россией районах. В пункте 3, в частности, говорится, что на границе запрещено оскорбительное поведение, направленное против соседнего государства или его властей. За нарушение закона может грозить штраф или тюремное заключение до 3 месяцев.

По словам Хойлунна, судьба нарушителя остается в руках полиции, однако вероятной реакцией, как считает комиссар, будет штраф от 3 000 крон (более 9 000 гривень).

Сухопутная граница Норвегии и России протяженностью 197,7 километра не менялась с момента установления в 1826 году. Норвегия является единственным соседом России, с которым та не воевала.

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Автор: Катерина Комолова