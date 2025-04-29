Украинские беженцы могут официально трудоустроиться в Австрии.

После начала полномасштабной войны в 2022 году многие украинцы покинули свои дома и уехали за границу. Одной из стран, принявших беженцев, стала Австрия - страна приняла около 100 000 мигрантов. Узнайте, есть ли работа в Австрии для украинцев и что предлагают на рынке труда.

Ранее мы говорили о том, какая есть работа в Португалии для граждан Украины.

Работа в Австрии для беженцев из Украины - что такое RWR+ и как ее получить

При наличии биометрического загранпаспорта можно находиться на территории другого государства 90 дней, но желающим остаться в стране и потом найти работу, нужно получить статус временной защиты и "голубую карту". На данный момент Австрия продлила срок действия такого документа до 4 марта 2026 года.

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Трудоустройство иностранцев регулируется законодательством, а благодаря новым правилам, работа в Австрии для украинцев 2024-2025 стала еще доступнее. Появилась возможность получить карту RWR+, которая позволяет мигранту жить и официально работать без привязки к региону или виду деятельности. Более того - если вы, имея такую карту, будете постоянно жить на территории государства и официально работать, то через пять лет сможете подать документы на ПМЖ.

Стать счастливыми обладателями RWR+ смогут не все украинцы, а только те, которые:

как минимум год, начиная с 2022-го, официально работают;

оформили медицинскую страховку;

имеют "голубую карту" и не просроченный загранпаспорт;

знают немецкий язык на уровне А1 и могут подтвердить это наличием сертификата;

могут доказать факт наличия жилья, соответствующего минимальным требованиям.

Кроме того, украинец, который хочет получить RWR+, обязан иметь постоянное место работы и получать определенную зарплату. Для одиноких людей установлен нижний порог в размере 1218 евро, для семейных пар - 1921 евро, а если есть дети, то на каждого ребенка еще по 188 евро. То есть, если вы девушка, которая приехала в Австрию с ребенком, ваша зарплата должна составлять минимум 1406 евро в месяц.

Украинец, который живет на территории Австрии больше двух лет, получает карту на три года, меньше двух лет - на год, но срок действия можно продлить.

Важно понимать, что наличие карты RWR+ автоматически закрывает доступ к социальной помощи. То есть, украинцы, которые ее получат, не смогут больше рассчитывать на пособия, бесплатное жилье и другие льготы. Однако есть и приятный бонус - все те годы, которые вы прожили в стране со статусом временной защиты до получения RWR+, засчитываются в общий срок проживания. Когда "набежит" пять лет, вы можете подавать документы на получение ПМЖ, если выполните все остальные требования.

Какой может быть работа для украинцев в Австрии - специальности и условия

Несмотря на обновленные правила интеграционной политики, украинцы все равно сталкиваются с проблемами при трудоустройстве. Как правило, трудности возникают из-за невозможности говорить на немецком, потому что работа в Австрии без знания языка будет низкооплачиваемой и тяжелой. Государственная служба занятости (AMS) периодически внедряет образовательные программы - например, в Нижней Австрии с 14 марта 2025 стартовал новый курс для помощников по дому. Это необходимо для ускоренной интеграции в общество.

По данным той же службы, больше всего не хватает стране работников в сфере промышленности, строительства, сельского хозяйства и туризма. В сезон актуальна работа в Австрии в отелях, но при условии знания языка. Высоко ценятся люди с медицинским образованием - часто их зарплата не ниже, чем у инженеров или IT-специалистов.

Интересный факт: австрийцы не стремятся работать на низкооплачиваемых должностях - нянечками, сиделками, официантами, продавцами, строителями и разнорабочими. Эту возможность получают мигранты - в том числе, беженцы из Украины.

Однако среди мигрантов есть украинцы, которым интереснее работа в Австрии от прямых работодателей без курсов и посредников. Такой вариант тоже возможен, если вы хорошо говорите по-немецки, имеете квалификацию и смогли найти компанию, согласившуюся взять вас в штат.

Главное - помнить, что трудовой договор необходимо заключать всегда, а он может быть как в письменной, так и в устной форме. И если в первом случае все условия будут написаны на бумаге, то при договоренности "на словах" должна быть карточка "Dienstzettel". Именно там работодатель укажет название предприятия, дату приема на работу, график, размер зарплаты и условия расторжения контракта.

Какая средняя зарплата в Австрии - сколько можно заработать

При поиске работы стоит понимать, что минимальная зарплата в Австрии, по трудовой Конституции страны (ArbVG) возможна только для тех компаний, где нельзя заключить коллективный договор, или в нем нельзя прописать минимальные ставки. Хотя, даже если тарифы установить получится, они все равно должны быть на уровне федеративной земли или других компаний смежной сферы.

К примеру, в конце 2024 года самая высокая почасовая оплата труда для домашнего персонала была установлена в Верхней Австрии - 10, 71 евро, а вот техническим специалистам было бы комфортнее в Штирии - там платили 16, 24 в час. Также по всей стране платят 13-я и 14-я зарплату, но эти деньги чаще выдают как премию на Рождество или в качестве отпускных.

За низкоквалифицированный труд, работая по 48 часов в неделю, украинец сможет получать от 1600 до 2600 евро. Востребованным специалистам, которые подтвердили квалификацию и дипломы, а также выучили язык, работодатели готовы платить от 3600 евро в месяц, а если профессия редкая и нужная, то даже больше 4000 евро.

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