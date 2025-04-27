Трудоустроиться в стране можно через рабочую визу или временную защиту.

По состоянию на 2024 года, Португалия приняла около 60 000 украинских беженцев. Наши соотечественники выбирают ту страну из-за мягкого климата, богатой культуры и хорошей социальной поддержки. Узнайте, есть ли работа в Португалии для беженцев из Украины, сколько можно заработать в стране.

Ранее мы говорили о том, в какой стране самые высокие зарплаты в ЕС.

Работа для украинцев в Португалии - кто и как может трудоустроиться

Законодательство страны прописано так, что получить официальную работу могут только два типа людей - те, у которых есть статус временной защиты и те, кто оформил рабочую визу. В первом случае украинцам лучше сразу после получения статуса зарегистрироваться в IEFP. Это ведомство, где можно пройти обучение той или иной профессии, записаться на курсы языка и даже попросить о помощи в поиске работы.

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ВАЖНО: если у вас нет права на временную защиту, вы можете только сделать рабочую визу. Это обязательно для всех, кроме граждан Швейцарии, и тех стран, что входят в Европейский союз и Европейскую экономическую зону.

Рабочая виза также делается не сразу - сначала вам нужно найти работу самостоятельно или через центр профессиональной подготовки IEPP, потом заключить контракт с компанией или работодателем. Затем он, работодатель, от вашего имени подает запрос в органы труда. Если все этапы будут выполнены правильно, и соответствующие португальские инстанции одобрят заявку, то считайте, что работа в Португалии почти у вас в кармане - можете начинать делать визу.

Существует несколько видов рабочих виз в Португалии:

стандартная - обыкновенный ВНЖ, который дают на 12 месяцев и можно продлить на пять лет;

для самозанятых - для тех, у кого доход извне (например, онлайн), а не от португальских компаний;

для людей с высокой квалификацией, к ним относятся ученые, преподаватели, инженеры, медики;

для культурных деятелей - артистов, художников, которых признали власти Португалии;

для работников сферы технологий;

для тех, кто получил приглашение работать в области исследований или образования.

Кроме того, есть еще два документа, которые выдают только тем, кто не живет в ЕС. Первый называется "синий паспорт". Его могут получить люди, обладающие полезными для европейских компаний навыками. Второй - виза в сфере диджитал-технологий, имея которую, удаленная работа в Португалии для украинцев становится реальной, можно жить и работать на территории страны.

Какая есть работа в Португалии от прямых работодателей и от агентств

Работа для русскоязычных в Португалии, а также для людей из Украины, которые говорят на украинском языке, может быть разной. Большинство работодателей требуют знание английского и португальского, соответственно, если вы не владеете этими языками, о карьерном росте говорить не придется. Тем не менее, работники с высокой квалификацией могут найти себе должность в IT, а также компаниях, которые занимаются системным администрированием и сетевой безопасностью. Все так же для Португалии востребованы медики, но необходимо подтвердить диплом. Если вам удастся получить работу в крупной компании на одной из вышеперечисленных должностей, сможете рассчитывать на зарплату от 1000 до 1500 евро.

Работа парикмахером в Португалии считается низкоквалифицированной, как и любая другая в сфере услуг. Однако и там могут трудоустроиться украинцы, а также получить должность в отрасли гостиничного хозяйства, ухода за больными и престарелыми людьми или на стройке. Если посмотреть на сферу труда, то можно быстро понять, какая работа востребована в Португалии сейчас. В 2024 году многие украинцы убирали номера в отелях, мыли посуду и чистили овощи в кафе.

Некоторым удалось получить должность няни в семье и ухаживать за ребенком. Похожая тенденция сохраняется и сейчас - вновь прибывшие в страну украинские беженцы без высокой квалификации, ценной для государства, получают работу именно в таких отраслях с зарплатой в 700-800 евро.

Вы можете не пользоваться услугами посредников, а попробовать связаться с работодателем самостоятельно, изучив вакансии на сайтах Emprego или Indeed.

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