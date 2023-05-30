Эксперт также не верит в эффективность ПВО, расположенной в Москве.

Россия имеет большие проблемы с противовоздушной обороной. В частности, в Москве, которую 30 мая атаковали дроны, системы ПВО не закрывают весь город, к тому же они очень странно расположены.

"Московское ПВО стоит на здании Министерства обороны и стреляет по своим жителям. Это здание высотное, а беспилотники летают на низких высотах. То есть стрелять ПВО будет по своим же гражданам. Это не ПВО – это какое-то такое стрельбище. Москва – большое стрельбище. Они показали, что есть проблема, но нет средств решения этой проблемы. Даже близко ничего не появилось", – объяснил в эфире телеканала FREEДОМ авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап.

Эксперт также не верит в эффективность ПВО, расположенной в Москве.

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"Россиян их самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования "Панцирь" не спасет. У них этих "Панцирей" только на Путина и хватит. Все российское вооружение делается фактически в поштучных экземплярах. Я не верю в ПВО Москвы", – подчеркнул он.

Атака беспилотников на Москву

Утром 30 мая в Москве и Московской области раздались несколько взрывов. СМИ сообщали о работе ПВО по беспилотникам. Хотя российские медиа сообщали о десятках дронов, официально власти РФ заявили лишь о 8. Все они якобы были сбиты на подступах к Москве.

В России обвинили в атаке Украину. Министерство иностранных дел РФ даже выдало заявление о том, что она была осуществлена "неонацистским киевским режимом, для которого использование методов актов террора стало зловещей практикой", а стоит за этим никто иной, как страны Запада.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя утреннюю атаку дронов, обвинение российской стороны отверг. По его словам, "возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям".

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