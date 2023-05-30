В России утверждают, что все 8 БпЛА были поражены российскими средствами ПВО и РЭБ.

Министерство иностранных дел России выпустило заявление после атаки дронов на Москву 30 мая. Традиционно у Лаврова обвинили Украину в попытках нанести удары по российской столице. Не обошлось и без упоминания роли Запада в произошедшем.

В МИД РФ назвали атаку дронов на Москву и Подмосковье "попыткой террористических атак ВСУ".

В РФ утверждают, что все 8 БпЛА были поражены российскими средствами ПВО и РЭБ. При этом они признали падение некоторых дронов на многоэтажные жилые дома, о чем ранее умолчали в Минобороны РФ.

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Сообщается, что Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело. В МИД РФ убеждены, что атаки были совершены "киевским режимом":

"Эти атаки были спланированы и совершены неонацистским киевским режимом, для которого использование методов актов террора стало зловещей практикой. Его представители давно и открыто призывали нанести по Москве "удары возмездия".

Бомбящая мирных жителей Украины Россия в этом же заявлении вдруг "взвыла" из-за того, что такие атаки не имеют никакого смысла "с военной точки зрения", что их цель - посеять панику среди гражданского населения.

У Лаврова убеждены, что к таким действиям "Киев подтолкнул Запад". Они сетуют, что заявления официальных лиц стран НАТО о том, что Украина не будет наносить удары вглубь российской территории, оказались "лицемерными".

"Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима", - подытожили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москву и Подмосковье атаковали дроны 30 мая 2023

В Москве и Московской области утром 30 мая раздались взрывы. Позже росСМИ начали писать об атаке дронов, их насчитали десятки. Но в Минобороны РФ поспешили заверить, что дронов всего было 8, все оны якобы были сбиты на подлете к российской столице. Путин традиционно в атаке обвинил Киев и назвал это "террористической деятельностью".

Главарь ЧВК "Вагнера" Пригожин прокомментировал утреннюю атаку дронов по Москве, "наехав" на Минобороны РФ из-за того, что в этом ведомстве допустили "прилеты" по столице РФ.

В Офисе президента Украины оригинально прокомментировали "бавовну" в Москве, заявив о непричасности Киева к этому.

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