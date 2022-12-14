Об этом могут объявить уже на этой неделе.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки подтвердили журналистам намерения отправить Украине системы противоракетной обороны Patriot.

Неназванный чиновник сказал корреспонденту Голоса Америки в Пентагоне Карле Бабб, что официально об этом решении могут объявить уже на этой неделе, пишет она в микроблоге Twitter.

"Представитель оборонного ведомства США подтвердил Голосу Америки, что Пентагон готовится отправить батарею ракет Patriot в Украину, чтобы помочь защитить страну от российских ракет", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что план Пентагона должен одобрить министр обороны Ллойд Остин, а позже его должен подписать президент США Джо Байден.

Patriot для Украины: что известно

Как известно, американские комплексы имеют мощные радары, поэтому могут обнаруживать и опознавать более 100 воздушных целей.

В состав одного комплекса входят многофункциональная радиолокационная станция, пункт управления огнем, пусковые установки М901 с ракетами МІМ104, а также техническое оборудование.

Ранее представитель Командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат заявил, что установки Patriot могли бы прикрыть до 120 километров линии фронта.

Напомним, что Польша неоднократно предлагали передать Украине Patriot, которые ей предложила Германия, для защиты неба. Однако Германия отказалась это делать.

Вечером 13 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал в Twitter постер фильма под названием "Patriot". Он написал, что американскую классику "всегда приятно пересматривать".

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