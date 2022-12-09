В ОП уверены, что это оружие обязательно будет предоставлено Украине.

Вооруженные силы Украины скоро получат танки Abrams и Leopard, а также систему противоракетной обороны Patriot.

Уверенность в этом в интервью "24 каналу" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что "это объективное развитие этой войны".

"Это все объективно будет на нашей территории через 2 недели, месяц, 2 месяца. Все в том объеме, который нам нужно, у нас будет. Включая ракеты определенных дальностей, снаряды определенных калибров и т.д. Почему? Потому что взгляните на логику того, что делают наши партнеры. Им сложно принять определенные решения сразу. Но тем не менее они изменили идеологию войны. Они четко понимают, какого типа война идет, что такое Россия и почему не нужно больше играть в "игру 2014 года", – заявил он.

По словам Подоляка, западные партнеры искренне верят в то, что Украина должна победить:

"Просто они еще не до конца готовы понять, что Украина иначе не выйдет из этой войны при любых условиях. Мы будем в любом случае доходить до правильного финала".

ЗРК Patriot: общая информация

Patriot – это американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Система создавалась, как универсальное средство противовоздушной обороны на средних и больших высотах.

На вооружение принят в 1982 году. Patriot должен был обеспечивать противоракетную оборону на уровне армии США.

По имеющейся информации, стоимость поставки девяти батарей систем Patriot может доходить до 9 миллиардов долларов.