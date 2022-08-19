Риши Сунак призвал союзников не вести переговоры с президентом РФ в рамках следующего саммита "Большой двадцатки".

Главы стран G20 должны не допустить Путина на свои встречи в рамках будущего саммита. Президенту РФ нет места на переговорах, пока идет война в Украине.

Как передает портал Reuters, такие заявления сделал один из кандидатов на должность премьер-министра Великобритании Риши Сунак.

"Наши партнеры и союзники по G20 несут коллективную ответственность за то, чтобы осудить отвратительное поведение Путина. Сидеть с ним за столом недостаточно, когда он несет ответственность за то, что детей убивают в их кроватях, когда они спят. Мы должны послать Путину решительный сигнал, что ему не место за столом, пока он не прекратит свою незаконную войну в Украине", — сказал Сунак.

Напомним, глава британского МИД и второй кандидат на должность премьера Лиз Трасс заявила, что "Большая двадцатка" не способна функционировать как эффективный орган, пока в него входит Россия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможном посещении ноябрьского саммита G20 на Бали, если там будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.

Как стало известно 19 августа, глава страны-агрессора собирается посетить встречу "Большой двадцатки". Он, как и Зеленский, получил приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо.

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