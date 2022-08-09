Присутствие Путина на саммите означает, что организаторы легитимизируют позицию России, которая напала на другое государство.

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить осенний саммит G20 в Индонезии, если на нем будет присутствовать российский лидер Владимир Путин.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью BBC.

По его словам, Зеленский убежден, что он должен находиться на территории Украины, а в саммитах можно участвовать и в онлайн-формате.

Однако, если на саммит приедет Путин, то украинская делегация должна будет обдумать необходимость своего присутствия.

"Потому что присутствие Путина в любом месте, на любом саммите косвенно означает, что организаторы саммита легитимизируют позицию России, напавшую на суверенное государство. Вы будто даете таким образом знать всем другим: смотрите, мы считаем, что Россия имела право прийти и убить украинских детей. Надо так к этому относиться", - объяснил Подоляк.

Напомним, в конце апреля президент Индонезии пригласил Украину на саммит G20 в ноябре. Именно в этой стране соберется очередной саммит G20. Украину на саммит пригласили США и их союзники.

Сейчас "Группа двадцати" объединяет 19 стран и ЕС.

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