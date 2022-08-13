Но при этом Киссинджер отметил, что "можно найти урегулирование", которое позволит России присоединить себе оккупированные территории после 2014 года.

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил, что к Украине следует относиться как к члену НАТО после страшных преступлений России.

99-летнего дипломата цитирует The Wall Street Journal.

По его мнению, "жребий брошен, и после того, как Россия вела себя в Украине", стоит так или иначе относиться к Украине как к члену НАТО.

Но при этом Киссинджер отметил, что "можно найти урегулирование", которое позволит России присоединить себе оккупированные территории после 2014 года. В то же время он не знает, чем такое урегулирование будет отличаться от "невыполненного соглашения для стабилизации конфликта 8-летней давности".

Напомним, в мае этого года Киссинджер призвал Украину пойти на территориальные уступки Российской Федерации. Тогда Владимир Зеленский дал жесткий ответ Киссинджеру. Сам дипломат начал оправдывать свое скандальное заявление.

Киссинджер также описал три сценария завершения войны в Украине.

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