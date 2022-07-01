Киссинджер был госсекретарем США в 1973-1977 годах при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины существуют три варианта прекращения войны.

Об этом заявил отставной госсекретарь и бывший советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер, сообщает The Spectator.

Первый вариант:

Россия "завоюет 20% территории Украины, включая большую часть Донбасса, а также полосу земли вдоль Черного моря". По мнению Киссинджера, такой вариант для России будет победой. Роль НАТО при таком варианте уже не будет столь значимой.

Второй вариант:

Будет предпринята попытка оттеснить Россию с территорий, которые она захватила до 24 февраля 2022 года, включая Крым. В этом случае для Запада встанет вопрос открытой войны с Россией.

Третий вариант:

Возвращение линии фронта к границам 24 февраля 2022 года. В этом случае Украина будет перевооружена и тесно связана с НАТО, если не станет его частью.

"При таком исходе НАТО будет усилено за счет присоединения Финляндии и Швеции, что создаст возможность для обороны стран Балтии, а Украина будет располагать крупнейшими сухопутными войсками в Европе, связанными с НАТО", - отметил Киссинджер.

Война в Украине и позиция Киссинджера:

Киссинджер был госсекретарем США в 1973-1977 годах при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде.

25 мая 2022 года Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Украина должна пойти на переговоры с Россией, даже если от нее потребуются уступки. По его словам, переговоры между РФ и Украиной должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они приведут к последствиям, которые будет нелегко преодолеть.

После этого советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Киссинджера "давосским паникером". Слова экс-госсекретаря США возмутили также Владимира Зеленского.

11 июня 2022 года экс-госсекретарь США объяснил свое скандальное заявление об уступках РФ ради переговоров.

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