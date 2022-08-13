Александр Дарчиев заявил о возможном разрыве дипломатических отношений.

Москва пригрозила разрывом дипломатических отношений с Вашингтоном в случае признания Российской Федерации "страной-спонсором терроризма". В РФ заявили, что это будет "точкой невозврата".

Об этом рассказал директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев в интервью пропагандистскому изданию ТАСС

"Если она (инициатива признать РФ спонсором терроризма – УНИАН) будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений", - заявил дипломат

При этом он охарактеризовал отношения между Россией и США как "турбулентные". По словам Дарчиева, западные государства якобы "растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике".

Стоит отметить, что сейчас в список спонсоров терроризма входят четыре страны – Иран, КНДР, Куба и Сирия.

Данный статус предусматривает строгие ограничения на сотрудничество с таким государством, запрет на экспорт оборонных товаров, контроль за экспортом продукции двойного назначения, а также ряд других ограничения, в том числе финансовые. Кроме того, возможны санкции других государств, которые продолжают сотрудничать со спонсором терроризма.

Как ранее сообщал УНИАН, Сенат США единогласно поддержал резолюцию, которая призывает госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее преступления в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

11 августа Сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм. Страны ЕС призвали немедленно остановить туризм и выдачу виз гражданам РФ и Беларуси.

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