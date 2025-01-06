Европейским странам уже сейчас нужно укреплять собственную оборону, считают в издании.

В Европе назревает кризис безопасности из-за растущей российской угрозы и безразличия со стороны США при новом президенте Дональде Трампе. Поэтому европейским странам нужно реагировать на это уже сейчас, укрепляя собственную оборону, пишет Financial Times.

В издании напомнили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в прошлом месяце призвал членов Альянса увеличить расходы на оборону. Он аргументировал это тем, что экономика России почти полностью сосредоточена на войне.

"Россия не подает признаков остановки. Не намерена она останавливаться и в отношении Украины", - говорил в апреле 2024 года верховный главнокомандующий НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

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Западные аналитики уверены, что Россия уже ведет гибридную войну с Европой, регулярно проводя диверсионные акты, подчеркнули в издании.

Европа рискует столкнуться с безразличием со стороны США. В будущей администрации Трампа есть советники, которые открыто заявляют о своем желании перебросить американские военные силы из Европы в Азию, объяснили в издании.

Также журналисты напомнили, что заместитель министра обороны по вопросам политики США Элбридж Колби говорил о том, что Китай является гораздо более приоритетной задачей для США, чем Россия.

Журналисты поделились, что в своей недавней книге эксперт по вопросам безопасности из Королевского института международных отношений Кейр Джайлс утверждал, что отказ США от военной поддержки НАТО станет самым верным способом превратить возможность нападения РФ за пределами Украины в вероятность.

Европейским странам не хватает живой силы и техники, чтобы вести войну на истощение, подобную той, что ведет Россия в Украине, считают в издании. В начале 2024 года британская армия насчитывала 73 520 человек - меньше всего с 1792 года. Немецкая армия насчитывает всего 64 000 человек.

Военные планировщики НАТО уверены, что для эффективного сдерживания России Альянсу не хватает вооружения и личного состава, подчеркнули в издании. По их словам, особенно НАТО нуждается в средствах противовоздушной обороны, логистике, боеприпасах и средствах безопасной связи.

Сейчас члены Альянса обязуются тратить на оборону 2% ВВП, напомнили журналисты. Тем не менее на следующем саммите НАТО они могут поднять этот номинальный показатель до 3%.

Проблема заключается в том, что этот целевой показатель рассчитан на то, что США сохранят свои обязательства перед НАТО. В противном случае европейским странам придется увеличить расходы на оборону до 4,5% от ВВП, считают специалисты по оборонному планированию.

В издании обратили внимание на то, чем ближе европейские страны находятся к российской границе, тем серьезнее они воспринимают угрозу. Например, Польша собирается увеличить свои расходы на оборону до 4,7% ВВП в 2025 году. Германия и Франция в 2024 году едва достигли 2%.

Многим европейским странам будет трудно добиться целевого показателя. Журналисты отметили, что дефицит бюджета Франции составляет 6% ВВП, а государственный долг - более 100%. Британское правительство также имеет большой долг и испытывает трудности с получением доходов. В это же время Германия с сотношением долга к ВВП чуть более 60% имеет финансовое пространство для того, чтобы тратить гораздо больше на оборону.

Кандидат в канцлеры ФРГ и лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц серьезно относится к угрозе со стороны РФ, подчеркнули журналисты. В издании считают, что в случае его победы, безопасность на континенте может увеличиться.

Готовность Европы к войне с РФ - важные новости

Ранее парламентская уполномоченная по делам вооруженных сил Германии Ева Хегль заявила, что оперативная готовность многих воинских частей ФРГ составляет всего 50%. По ее словам, в свете существующих угроз этого недостаточно.

Кроме того, президент Эстонии Алар Карис убежден, что в его стране не начнется война, а все разговоры о ней ведутся для того, чтобы предотвратить нападение. Он считает, что людям не стоит паниковать.

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