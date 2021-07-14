Российский президент добавил, что в ЕС "есть все то, чего мы пока до сих пор не достигли".

Российский президент Владимир Путин сравнил Союзное государство с Беларусью с Евросоюзом, заявив, что в ЕС уровень интеграции "глубже".

Об этом он сообщил в своем интервью своим пропагандистам, текст которого появился на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что так называемое Союзное государство РФ и Беларуси "в прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции".

"Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках Союзного государства с Беларусью. Гораздо глубже. Там единая валюта, фактически очень мощный таможенный союз и так далее. И единое пространство, передвижение", – ответил Путин.

Читайте такжеЛукашенко заявил, что противники власти в Беларуси перешли к индивидуальному террору"Российский президент добавил, что"там все есть, чего мы пока до сих пор не достигли".

"Но это облегчает людям жизнь, создает определенные условия для экономического развития, повышает нашу общую конкурентную способность. Если отношения будут развиваться в таком ключе, то мы, конечно, будем всячески поддерживать отношения подобного рода. Мы за это и будем по-партнерски работать со всеми нашими соседями и друзьями", – ответил Путин.

Союзное государство с Беларусью: что это такое

Союзное государство - надгосударственность Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписан 8 декабря 1999 в Москве. Он вступил в силу 26 января 2000 после обмена ратификационными грамотами.

В конце 2019 была утверждена дорожная карта более углубленной интеграции Беларуси в состав Союзного государства. На пути завершения образования Союзного государства стала позиция президента Беларуси Александра Лукашенко, который не хочет терять свою власть вследствие ликвидации Беларуси в рамках Союзного государства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская