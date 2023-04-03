Это важное доказательство связи между президентом РФ и миллиардером.

Президент РФ Владимир Путин в 2005 году купил квартиру в Израиле для своей бывшей учительницы через офшор российского миллиардера Романа Абрамовича.

Об этом пишет The Washington Post. Отмечается, что во время своего официального визита в эту страну он встретился со своей бывшей учительницей Миной Юдицкой-Берлинер. По ее словам, именно тогда он и договорился о покупке жилья.

Журналисты также нашли секретные финансовые документы. Они доказывают, что деньги поступили через оффшорный счет, который тайно контролирует Абрамович. Документы включают "акт дарения", который фиксирует перевод $245 тысяч от подконтрольной бизнесмену компании на Кипре Юдицкой-Берлинер в тот самый день, когда она приобрела жилье в центре Тель-Авива.

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Расследователи добавляют, что сама по себе сделка ничем не примечательна, датируется почти 18 лет назад и относится к такой небольшой сумме, что ее едва ли можно зарегистрировать как ошибку округления в многомиллиардных оффшорных книгах российских миллиардеров. Но эта покупка является важной, поскольку она ставит Абрамовича в центр сделки, которая имеет личную значимость для президента РФ.

При этом сам бизнесмен десятилетиями отрицал какие-либо финансовые связи с Путиным. Он также требовал опровержения от медиа и судился за удаление статей, в которых говорилось о выполнении им распоряжений российского лидера.

Недвижимость Путина - что известно

Недавно издание "Проект" опубликовало расследование о роскошной недвижимости Путина и вероятной любовницы и матери детей президента РФ Алины Кабаевой на берегу озера Валдай (Новгородская область).

Он имеет площадь 1200 квадратных метров и расположен на земле, принадлежащей другу Путина, бизнесмену Юрию Ковальчуку. В 800 метрах отсюда – дом самого Путина, построенный в начале 2000-х, и резиденция российского президента "Ужин".

После публикации место, где расположены дачи Путина и Кабаевой, внезапно закрыли для посещения из-за "экологии".

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