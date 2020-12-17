Российский лидер вновь возложил на страны Запада ответственность за ухудшение отношений с РФ.

Президент РФ Владимир Путин вновь возложил на страны Запада ответственность за ухудшение отношений с Россией.

Об этом он заявил на пресс-конференции на вопрос корреспондента BBC.

При этом Путин охарактеризовал Россию как "белую и пушистую" в сравнении со странами Запада.

По словам российского президента, Москва пошла Западу навстречу, освободив от советского диктата страны Восточной Европы, - а в ответ началось расширение НАТО.

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Он также обвинил Запад в выходе из ряда международных договоров и в давлении на Россию.

"Почему вы считаете, что мы придурки?", - задал Путин риторический вопрос.

Говоря о том, привела ли аннексия Крыма к ухудшению отношений с Западом, он повторил обычный тезис российских властей о том, что "Крым присоединился к России добровольно".

Оккупация Крыма Россией

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают оккупацию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Тамара Отовская