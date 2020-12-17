Президент РФ Владимир Путин вновь возложил на страны Запада ответственность за ухудшение отношений с Россией.
Об этом он заявил на пресс-конференции на вопрос корреспондента BBC.
При этом Путин охарактеризовал Россию как "белую и пушистую" в сравнении со странами Запада.
По словам российского президента, Москва пошла Западу навстречу, освободив от советского диктата страны Восточной Европы, - а в ответ началось расширение НАТО.
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Он также обвинил Запад в выходе из ряда международных договоров и в давлении на Россию.
"Почему вы считаете, что мы придурки?", - задал Путин риторический вопрос.
Говоря о том, привела ли аннексия Крыма к ухудшению отношений с Западом, он повторил обычный тезис российских властей о том, что "Крым присоединился к России добровольно".
Оккупация Крыма Россией
- Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
- 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
- Страны Запада не признают оккупацию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.
- Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.
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