Сегодня на внеочередном совещании Путин объявил, что плантации на Дальнем Востоке нужно максимально "раскачать" для Китая.

Российский диктатор Владимир Путин продолжает жертвовать российской экономикой в угоду интересов Китая, который известен своей экспансией рынков РФ.

В частности, на сегодняшнем совещании о ходе весенних полевых работ в РФ он объявил, что плантации на Дальнем Востоке следует полностью засеять "соей" для обеспечения китайского рынка. Соответствующую "рекомендацию" он озвучил губернатору Амурской области Василию Орлову, пишет The Moscow Times.

"Наши друзья в Китае очень доброжелательно относятся к нашим производителям [сои], в этом смысле готовы принимать просто очень большое количество [поставок]" - сказал лидер РФ.

При этом Путин указал, что соответствующая торговля не только выгодна с точки зрения отношений "стратегического характера", но и удобна Китаю за счет дешевизны российского продукта: "Российские поставки дешевы, поскольку транспортное плечо оказывается очень коротким", - подчеркнул он.

Путин сообщил, что за счет прошлогоднего урожая сои РФ смогла "начать строить заводы" и понадеялся, что в течение нескольких лет результат будет лучше.

РФ может перейти на китайский язык

Напомним, что в конце апреля директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в интервью пропагандистским СМИ заявил, что в РФ грядет "бум" популярности китайского языка. Он будет по значимости на уровне английского, а может даже и выше.

При этом Маслов указал, что для россиян уже через 10 лет "китайский" станет "повседневным языком знания".

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