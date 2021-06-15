Кроме, собственно, изображения Навального в граффити есть текст: "Герой нашего времени".

В Женеве (Швейцария) появилась копия граффити с оппозиционным к президенту РФ Владимиру Путину политиком Алексеем Навальным. Это произошло накануне визита туда главы Кремля.

Как пишет "Север. Реалии", оригинал граффити в России все время стирали.

Кроме, собственно, изображения Навального в граффити есть текст: "Герой нашего времени" (на французском языке).

В апреле 2021 года граффити с российским оппозиционером Навальным нарисовали в Санкт-Петербурге. Но власти там его всеми способами пытались уничтожить. Автора изображения установить не смогли.

Читайте такжеБайден объяснил свое нежелание выходить на общую пресс-конференцию с Путиным

15 июня – накануне встречи Путина и Байдена – в Женеве также планируют провести митинг с требованием отпустить Навального из тюрьмы.

А тем временем в городе активно готовят к приезду президентов США и России. В частности, в Женеве запретили летать беспилотникам, оградили место встречи (Парк Лагранж) металлическим забором, запретили парковаться возле него, пригласили из других кантонов страны еще 2000 правоохранителей на помощь к такому же количеству местных.

В Швейцарии, напомним, 16 июня Путин встретится с президентом США Джо Байденом. И тема возможного покушения на убийство Навального также может фигурировать в общении политиков.

Встреча Байдена и Путина: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко