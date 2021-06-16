Красно-черные плакаты оформлены в стиле британско-американской драмы "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

В Женеве появились три билборда с вопросами к президенту России Владимиру Путину об отравлении Алексея Навального.

Видео с места установки билбордов на своей странице в Twitter опубликовал соратник Навального и бывший руководитель сети его региональных штабов Леонид Волков.

Билборды появились на улице швейцарского города в день встречи российского президента с американским коллегой Джо Байденом. Надписи сделаны на английском языке и гласят:

"Навальный отравлен "Новичком"

И до сих пор нет расследования?

Как же так, президент Путин?"

Красно-черные плакаты оформлены в стиле британско-американской драмы "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Главная героиня фильма арендовала три заброшенных рекламных щита и разместила там вопросы к местному шерифу о расследовании убийства своей дочери: "Изнасилована, пока умирала", "Все еще нет арестов?" и "Как так случилось, шериф Уиллоуби?"

На той же улице, где билборды, в Женеве расположено граффити с Навальным, созданное несколько дней назад художником Джулиеном Баро. Рисунок повторяет аналогичное граффити, которое подверглось уничтожению в России.

Читайте такжеСуд Москвы признал "экстремистскими" основанные Навальным организацииКроме того, накануне в городе прошел митинг сторонников Навального, требовавших его освобождения из колонии.

Отравление Навального

В августе 2020 года в России оппозиционного лидера, главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального отравили - как заявили позже эксперты, веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок".

Политика ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем перевезли на лечение в берлинскую клинику "Шарите".

Оправившись и пройдя реабилитацию, 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его тут же задержали по обвинению в нарушении условий испытательного срока по уголовному делу "Ив Роше".

Журналисты-расследователи утверждают, что покушение на политика совершили оперативники ФСБ. Российские власти отрицают все обвинения в причастности к отравлению.

2 февраля московский суд заменил Навальному условный срок 3 года 6 месяцев по делу "Ив Роше". Сейчас он отбывает 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима.

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Автор: Катерина Комолова